LIVE – Italia, i vaccinati aggiornati oggi martedì 26 gennaio: dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA (Di martedì 26 gennaio 2021) I numeri aggiornati delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 26 gennaio. Il Governo Nazionale ogni giorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazione regione per regione. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulle dosi consegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e le dosi consegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALE vaccinati A oggi IN Italia: 1.434.550 Di seguito i numeri per ogni regione d’Italia aggiornati sino ad ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Idelle vaccinazioni contro il Covid-19 innella giornata di26. Il Governo Nazionalegiorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazioneper. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulleconsegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e leconsegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALEIN: 1.434.550 Di seguito iperd’sino ad ...

MilanTV : Alle 18 siamo LIVE su @MilanTV per un nuovo appuntamento con #LInfernoDelLunedì, alla vigilia del Derby di Coppa It… - fanpage : Renata Polverini vota sì alla fiducia e lascia Forza Italia #Camera - PianetaMilan : Dove vedere #InterMilan in tv o #diretta #streaming | #CoppaItalia #News - #calcio #TIMCup #Derby #DerbyMilano… - PianetaMilan : #CoppaItalia, #diretta #InterMilan: #formazioni e dove vederla in tv | #LIVE #NEWS - #TIMCup #Derby #DerbyMilano… - GraziaMarocco : RT @MilanTV: Alle 18 siamo LIVE su @MilanTV per un nuovo appuntamento con #LInfernoDelLunedì, alla vigilia del Derby di Coppa Italia ?? In… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia LIVE - Italia, i vaccini aggiornati ad oggi martedì 26 gennaio: dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA Sportface.it Coppa Italia, Inter-Milan: probabili formazioni, Meite titolare

Conte e Pioli hanno le idee chiare sulle formazioni da schierare in Inter-Milan dei Quarti di Coppa Italia. Le scelte sono ormai state fatte. Stasera derby di Coppa Italia ...

Stasera in tv: “Mission: Impossible – Protocollo fantasma” su Italia 1

Su Italia 1 "Protocollo Fantasma", quarto capitolo del franchise Mission: Impossible con Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt.

Conte e Pioli hanno le idee chiare sulle formazioni da schierare in Inter-Milan dei Quarti di Coppa Italia. Le scelte sono ormai state fatte. Stasera derby di Coppa Italia ...Su Italia 1 "Protocollo Fantasma", quarto capitolo del franchise Mission: Impossible con Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt.