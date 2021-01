LIVE Conegliano-Calcit Kamnik 25-21 | Champions League volley in DIRETTA | le Pantere portano a casa il primo set

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Parallela di Kostic out! Il video challenge conferma che non c’è tocco a muro. INIZIA IL SECONDO SET! Al servizio le. 20.59set difficile perche è partita decisamente male con tanti, troppi errori in attacco. Alla fine le venete sono riuscite a far valere la propria superiorità tecnica senza mostrare il proprio miglior gioco. 25-21 MUROOOO BUTIGAAAAAN!!!! Scambio incredibile!!!!!! Difese fantastiche e attacchi imprecisi all’ennesima rigiocata Butigan trova il muro vincente. 24-21 Ancora Gicquel da posto 2 trova il giusto mani out! Tre set point in favore della squadra italiana. 23-21 Forza troppo il servizio Folie e sbaglia. 23-20 Ancora una ricezione difficile ma questa volte le slovene sbagliano la free ball e Gicquel trova la ...