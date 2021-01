L’Italia potrà andare con la bandiera alle Olimpiadi: l’ultimo decreto del Governo Conte bis (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri approva il decreto sull’autonomia del Coni Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sull’autonomia del Coni. Il provvedimento arriva alla vigilia della riunione esecutiva del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) che ha all’ordine del giorno la questione: secondo indiscrezioni, infatti, il Cio sarebbe pronto a sospendere il Coni per via della sua mancata autonomia, il che escluderebbe L’Italia dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. In questo caso gli atleti azzurri parteciperebbero alla competizione da indipendenti, quindi senza inno e bandiera. Dopo la riforma dello Sport emanata dal primo Governo Conte, infatti, il Coni è stato privato di parte della sua autonomia, perché questa ha dato all’esecutivo una delega per ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri approva ilsull’autonomia del Coni Il Consiglio dei Ministri ha approvato illegge sull’autonomia del Coni. Il provvedimento arriva alla vigilia della riunione esecutiva del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) che ha all’ordine del giorno la questione: secondo indiscrezioni, infatti, il Cio sarebbe pronto a sospendere il Coni per via della sua mancata autonomia, il che escluderebbedi Tokyo 2021. In questo caso gli atleti azzurri parteciperebbero alla competizione da indipendenti, quindi senza inno e. Dopo la riforma dello Sport emanata dal primo, infatti, il Coni è stato privato di parte della sua autonomia, perché questa ha dato all’esecutivo una delega per ...

CarloCalenda : Questa iniziativa è l’unica barriera che potrà impedire la formazione di un Governo anti europeo e determinare la n… - InformazioneA : Dopo un intervento diretto del prossimo ex presidente #Conte, si è firmato un decreto che permette al #CONI di mant… - melody941_ : RT @itspukapuka: Italia: ehi! Avete 24 ore di tempo per emanare un decreto legge che sistemi la situazione Coni altrimenti l’Italia non pot… - damonirella : RT @edmondocirielli: Se l’Italia non potrà partecipare con la propria bandiera alle Olimpiadi di Tokyo il ministro Spadafora dovrà dimetter… - Monicavda83 : RT @ultimenotizie: L'Italia potrà partecipare alle #Olimpiadi di Tokyo. Il consiglio dei ministri ha appena approvato un decreto legge sull… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia potrà 'MEDIA HOUSE' La trasformazione digitale dei modelli di business Fortune Italia