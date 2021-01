L’Iss risponde a Fontana: “La Lombardia ha rettificato, non solo aggiornato” (Di martedì 26 gennaio 2021) di Laura Iazzetti Leggi su dire (Di martedì 26 gennaio 2021) di Laura Iazzetti

Hepicuro : RT @paspro2: L’Iss risponde a Fontana: “Da voi dati corretti? Vi abbiamo segnalato 54 errori da maggio. Tra dicembre e gennaio 50% di casi… - Herbert403 : RT @GarauSilvana: Non so piu' che termine usare per #Fontana senza rischiare una denuncia. 'L’Iss risponde a Fontana:“Da voi dati corretti?… - AntonioCE : RT @Patty66509580: L’Iss risponde a Fontana: “Da voi dati corretti? Vi abbiamo segnalato 54 errori da maggio. Tra dicembre e gennaio 50% di… - paspro2 : L’Iss risponde a Fontana: “Da voi dati corretti? Vi abbiamo segnalato 54 errori da maggio. Tra dicembre e gennaio 5… - Carlott5S : RT @Patty66509580: L’Iss risponde a Fontana: “Da voi dati corretti? Vi abbiamo segnalato 54 errori da maggio. Tra dicembre e gennaio 50% di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Iss risponde Variante Covid, Stefanelli (Iss): «Le misure prese in Italia bastano a difenderci» Corriere della Sera