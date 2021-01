L’Isola dei Famosi: spuntano 4 nuovi naufraghi (meh) e l’ipotesi Iva Zanicchi (Di martedì 26 gennaio 2021) La creazione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi procede senza sosta e secondo quanto trapelato da TvBlog in lizza ci sarebbero quattro naufraghi nuovi di zecca: tre uomini ed una donna. I nuovi aspiranti concorrenti in lizza non hanno nomi di grande appeal, anche se alcuni potrebbero avere un bel caratterino. Nel dubbio un grosso meh ci sta tutto. Il più famoso fra i quattro è senza dubbio Clemente Russo, pugile e campione olimpico già visto in altri reality come La Talpa ed il Grande Fratello Vip (dove venne squalificato per alcune affermazioni ingiuriose e istiganti al femminicidio), mentre il nome più interessante sembrerebbe essere quello di Valentina Persia, comica e attrice lanciata trent’anni fa da La Sai L’Ultima?. Gli altri due aspiranti naufraghi sono il modello dagli ... Leggi su biccy (Di martedì 26 gennaio 2021) La creazione della nuova edizione dedeiprocede senza sosta e secondo quanto trapelato da TvBlog in lizza ci sarebbero quattrodi zecca: tre uomini ed una donna. Iaspiranti concorrenti in lizza non hanno nomi di grande appeal, anche se alcuni potrebbero avere un bel caratterino. Nel dubbio un grosso meh ci sta tutto. Il più famoso fra i quattro è senza dubbio Clemente Russo, pugile e campione olimpico già visto in altri reality come La Talpa ed il Grande Fratello Vip (dove venne squalificato per alcune affermazioni ingiuriose e istiganti al femminicidio), mentre il nome più interessante sembrerebbe essere quello di Valentina Persia, comica e attrice lanciata trent’anni fa da La Sai L’Ultima?. Gli altri due aspirantisono il modello dagli ...

trash_italiano : 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - carlossartori19 : ATTENTO CHE NON RICOMINCI CON L'ISOLA DEI FAMOSI. - marisavillani : RT @paola_chiarore: @ricpuglisi Non diciamolo troppo presto...questi pur di non mollare sono capaci di tutto, anche di inventare un conte t… - federico20056 : RT @tvblogit: L’Isola dei famosi 2021: Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi opinionisti? - BITCHYFit : L’Isola dei Famosi: spuntano 4 nuovi naufraghi (meh) e l’ipotesi Iva Zanicchi -

