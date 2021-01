L’ipotesi della Sardoni: «Conte al Colle alle 12, prima registra il videomessaggio d’addio per i social» (Di martedì 26 gennaio 2021) Nonostante il consiglio dei ministri con cui Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni e ha ringraziato tutti i ministri sia terminato da più di qualche minuto, l’automobile del premier non è ancora partita da Palazzo Chigi in direzione Quirinale. Una scelta decisamente irrituale. Secondo Alessandra Sardoni, inviata per il TG La7, la risposta starebbe in una strategia di comunicazione del presidente del Consiglio. prima di salire al Quirinale, infatti, Giuseppe Conte starebbe preparando un videomessaggio di saluto per i propri followers e per il proprio (potenziale) elettorato da diffondere sui suoi canali social. LEGGI ANCHE > L’elegante meme della Lega sulle dimissioni di Conte videomessaggio Conte, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 26 gennaio 2021) Nonostante il consiglio dei ministri con cui Giuseppeha annunciato le sue dimissioni e ha ringraziato tutti i ministri sia terminato da più di qualche minuto, l’automobile del premier non è ancora partita da Palazzo Chigi in direzione Quirinale. Una scelta decisamente irrituale. Secondo Alessandra, inviata per il TG La7, la risposta starebbe in una strategia di comunicazione del presidente del Consiglio.di salire al Quirinale, infatti, Giuseppestarebbe preparando undi saluto per i propri followers e per il proprio (potenziale) elettorato da diffondere sui suoi canali. LEGGI ANCHE > L’elegante memeLega sulle dimissioni di, ...

