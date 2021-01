Liliana Segre e Sergio Mattarella mai immortalati insieme? Ecco cosa ci tocca verificare (Di martedì 26 gennaio 2021) Ci hanno segnalato un post — probabilmente opera di qualche troll, ma sempre di bufala si tratta — in cui secondo l’autore Sergio Mattarella “sarebbe” Liliana Segre. Premesso che già di per sé questa fesseria si demistifica da sola, tuttavia per diritto di cronaca vediamo di capire come questa supposizione non può essere plausibile. Innanzitutto nel post c’è scritto che: “non esistono foto di Mattarella e la Segre insieme”, dimostrando in questo modo l’ipotesi che si tratti della stessa persona. A questo proposito consigliamo di andare su Google Images per trovare centinaia di foto in cui il presidente e la senatrice sono immortalati insieme, non serve essere dei debunkers. Il post invece afferma l’esatto contrario. Questo ci fa capire ... Leggi su bufale (Di martedì 26 gennaio 2021) Ci hanno segnalato un post — probabilmente opera di qualche troll, ma sempre di bufala si tratta — in cui secondo l’autore“sarebbe”. Premesso che già di per sé questa fesseria si demistifica da sola, tuttavia per diritto di cronaca vediamo di capire come questa supposizione non può essere plausibile. Innanzitutto nel post c’è scritto che: “non esistono foto die la”, dimostrando in questo modo l’ipotesi che si tratti della stessa persona. A questo proposito consigliamo di andare su Google Images per trovare centinaia di foto in cui il presidente e la senatrice sono, non serve essere dei debunkers. Il post invece afferma l’esatto contrario. Questo ci fa capire ...

