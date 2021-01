L’ex Miss Italia Claudia Andreatti col pancione ma è già al nono mese (Foto) (Di martedì 26 gennaio 2021) Claudia Andreatti col pancione è una sorpresa per tutti perché L’ex Miss Italia è già al nono mese di gravidanza (Foto). La bellissima Andreatti è ben consapevole della sorpresa, lo scrive sul suo profilo social aggiungendo che questi mesi se li è davvero goduti, tutti. In piena riservatezza la reginetta di bellezza eletta nel 2006 ha visto crescere il suo pancione e ha tenuto lontani i riflettori. C’è da dire che questa pandemia almeno ha portato qualcosa di buono ai personaggi famosi, il diritto alla privacy. Per lei come per altre mamme vip è stato ben più semplice nascondere la gravidanza. Claudia Andreatti sembra averla nascosta davvero a tantissime persone, anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 26 gennaio 2021)colè una sorpresa per tutti perchéè già aldi gravidanza (). La bellissimaè ben consapevole della sorpresa, lo scrive sul suo profilo social aggiungendo che questi mesi se li è davvero goduti, tutti. In piena riservatezza la reginetta di bellezza eletta nel 2006 ha visto crescere il suoe ha tenuto lontani i riflettori. C’è da dire che questa pandemia almeno ha portato qualcosa di buono ai personaggi famosi, il diritto alla privacy. Per lei come per altre mamme vip è stato ben più semplice nascondere la gravidanza.sembra averla nascosta davvero a tantissime persone, anche ...

