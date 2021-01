L’ex magistrato Palamara rivela | «Napolitano fu il regista delle inchieste su Berlusconi»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 26 gennaio 2021) «Voglio essere chiaro, dal 2008 fino al 2011, quandocade sotto i colpi dello spread, come da prassi costante dell’Associazione nazionale magistrati ho sempre condiviso la mia attività seguendo una prassi costante con il presidente Giorgio. È impensabile sostenere che negli anni di cui stiamo parlando l’Anm si sia mossa fuori dalla copertura del Quirinale, con il quale io condividevo ogni decisione che comportasse una rilevanza politica”. Lo racconta Luca, nel libro intervista con Alessandro Sallusti, “Il Sistema” edito da Rizzoli (pagg 205, euro 19)tira in ballo: “Tutti contro, non poteva esserci linea diversa” Nel colloquio con il direttore del Giornale,presidente dell’Associazione nazionale ...