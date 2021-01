L’evoluzione negli anni delle acconciature reali di regine e principesse (Di martedì 26 gennaio 2021) elisabettLe famiglie reali hanno sempre avuto tradizioni pressanti, anche prevedibili, colpa (o merito) del protocollo da rispettare, delle etichette e delle formalità che regolano i loro rapporti sociali. Nel corso degli secoli e degli anni questa loro «immobilità» ha rappresentato una certezza per chi segue le loro vicende. Gli hair style reali rientrano, come tanti altri dettagli estetici, in un più grande sistema di comunicazione, che raramente subisce deroghe. Ogni acconciatura, o taglio di capelli delle donne delle famiglie reali porta con sé messaggi che gli esperti o gli appassionati di storie dal sangue blu interpretano nel minimo dettaglio. È per questo che ogni colpo di testa piccolo o grande che sia non passa mai inosservato. PRIMA C’ERA DIANANon sono mancate personalità che si sono distinte proprio per il loro stile capelli, come negli anni ’80 Lady Diana che aveva reso il suo taglio corto shag e flussy un must-have dell’epoca, copiato da star di tutto il mondo, incluso George Michael. Proprio quando con audacia si cambiano le regole, anche un membro della famiglia reale può diventare una trend setter. Quel che agisce è l’effetto sorpresa, la deroga al protocollo che consolida scelte modaiole, anche nel modo di portare i capelli, per tante donne modello da copiare. Leggi su vanityfair (Di martedì 26 gennaio 2021) elisabettLe famiglie reali hanno sempre avuto tradizioni pressanti, anche prevedibili, colpa (o merito) del protocollo da rispettare, delle etichette e delle formalità che regolano i loro rapporti sociali. Nel corso degli secoli e degli anni questa loro «immobilità» ha rappresentato una certezza per chi segue le loro vicende. Gli hair style reali rientrano, come tanti altri dettagli estetici, in un più grande sistema di comunicazione, che raramente subisce deroghe. Ogni acconciatura, o taglio di capelli delle donne delle famiglie reali porta con sé messaggi che gli esperti o gli appassionati di storie dal sangue blu interpretano nel minimo dettaglio. È per questo che ogni colpo di testa piccolo o grande che sia non passa mai inosservato. PRIMA C’ERA DIANANon sono mancate personalità che si sono distinte proprio per il loro stile capelli, come negli anni ’80 Lady Diana che aveva reso il suo taglio corto shag e flussy un must-have dell’epoca, copiato da star di tutto il mondo, incluso George Michael. Proprio quando con audacia si cambiano le regole, anche un membro della famiglia reale può diventare una trend setter. Quel che agisce è l’effetto sorpresa, la deroga al protocollo che consolida scelte modaiole, anche nel modo di portare i capelli, per tante donne modello da copiare.

