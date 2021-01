Lettere da Berlino | una tragedia familiare nazista e 100 minuti di speranza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021)DARaimovie ore 23 Con Brendan Gleeson, Emma Thompson, Daniel Bruhl. Regia di Vincent Perez. Produzione Gran Bretagna/ Germania 2016. Durata: 1 ora e 43LA TRAMA. Due anziani coniugi berlinesi nei primi mesi di guerra apprendono la morte dell'unico figlio. La prima reazione è opporsi a questo conflitto voluto da Hitler. I due si mettono a distribuire per la città cartoline che invitano la cittadinanza a dire di no. Inizia un gioco a rimpiattino con la polizia. Un gioco che non può durare a lungo. I coniugi Quangel (la storia è vera) sono individuati, arrestati e giustiziati.PERCHE' VEDERLO. Perché è unaraccontata con pathos, convinzione, tensione (non conoscendo la storia uno per 100spera sempre che i ...