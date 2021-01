L’Estonia ha una nuova prima ministra, per la prima volta (Di martedì 26 gennaio 2021) È Kaja Kallas, che ha ricevuto l'incarico dalla presidente della Repubblica estone: guiderà un governo centrista ed europeista Leggi su ilpost (Di martedì 26 gennaio 2021) È Kaja Kallas, che ha ricevuto l'incarico dalla presidente della Repubblica estone: guiderà un governo centrista ed europeista

LiaQuartapelle : Si può fare. L’Estonia è il primo paese dell’Unione europea con una presidente e una prima ministra. @kajakallas… - yuna_hikari : RT @ilpost: L’Estonia ha una nuova prima ministra, per la prima volta - silviaindump : RT @ilpost: L’Estonia ha una nuova prima ministra, per la prima volta - alexarmuzzi : RT @ilpost: L’Estonia ha una nuova prima ministra, per la prima volta - anna_annie12 : L'Estonia ha una nuova prima ministra, per la prima volta - Il Post -

