Le relazioni Cina-Brasile | la strategia win-win | e la malafede di terzi

(Di martedì 26 gennaio 2021) In un precedente articolo ci siamo soffermati sull’Argentina, ma è bene continuare ad analizzare la situazione del Subcontinente. Un altro caso é il, Paese fondamentale nel meccanismo di cooperazione BRICS. Esso è dal 2009 il principale partner commerciale dellain America Latina. Dopo che il figlio del presidente brasiliano Jaé Messias Bolsonaro (che il padre ha pateticamente nominato nel luglio 2019 Ambasciatore negli USA, pur non avendo titoli ad hoc: si é dimesso senza entrare in carica dopo che gli è stato offerto in cambio la direzione del Partido Social Liberal) Eduardo Nantes Bolsonaro ha vìsitato gli USA nel marzo 2020, e ha twittato condannando laper aver nascosto la nuova epidemia di corona, dicendo che laha un “governo dittatoriale”, ecc., che ha innescato una crisi diplomatica, ...