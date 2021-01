Le Pussycat Dolls tornano (questa volta sul serio) con delle nuove canzoni (Di martedì 26 gennaio 2021) Forti del grande successo del comeback delle Spice Girls, nel 2019 anche le Pussycat Dolls hanno decido di tornare. A novembre di due anni fa la splendida esibizione ad X Factor, dopo due mesi il video musicale dell’inedito React e l’annuncio del tour. Purtroppo il mondo si è fermato e ovviamente i concerti del gruppo sono stati rimandati, prima in autunno e poi nell’estate di quest’anno. Nicole e le altre ragazze però non sono state ferme in questi mesi ed hanno lavorato alla loro nuova musica. Pare anche che le Pussycat Dolls – oltre ad aver già registrato del materiale – stiano per firmare un nuovo importante contratto con la Maverick. Una fonte vicina al gruppo ha dichiarato: “Molte cose sono cambiate per questo ritorno. Tutto è stato rimandato di un anno. Adesso loro avranno un nuovo team ed è ... Leggi su biccy (Di martedì 26 gennaio 2021) Forti del grande successo del comebackSpice Girls, nel 2019 anche lehanno decido di tornare. A novembre di due anni fa la splendida esibizione ad X Factor, dopo due mesi il video musicale dell’inedito React e l’annuncio del tour. Purtroppo il mondo si è fermato e ovviamente i concerti del gruppo sono stati rimandati, prima in autunno e poi nell’estate di quest’anno. Nicole e le altre ragazze però non sono state ferme in questi mesi ed hanno lavorato alla loro nuova musica. Pare anche che le– oltre ad aver già registrato del materiale – stiano per firmare un nuovo importante contratto con la Maverick. Una fonte vicina al gruppo ha dichiarato: “Molte cose sono cambiate per questo ritorno. Tutto è stato rimandato di un anno. Adesso loro avranno un nuovo team ed è ...

StraNotizie : Le Pussycat Dolls tornano (questa volta sul serio) con delle nuove canzoni - u1iss3s : @RomuloSerafim @andresinkos Tu né guei carai? Kkkkkk A dona do pussycat dolls - Mikele196610 : The Pussycat Dolls - Sway -Official Music Video - esteem_usa : In un anno, hanno fatto per noi più le Pussycat Dolls con REACT che l'intera squadra di governo. - arrogantdikhead : MA VOI VE LA IMMAGINATE LOLA ASCOLTANDO BRITNEY SPEARS O LE PUSSYCAT DOLLS? DAI MA CHE CAZZO DI PLAYLIST MI AVETE FATTO FRANCESI #SKAMfrance -

Ultime Notizie dalla rete : Pussycat Dolls Pussycat Dolls, annunciate le nuove date del tour del 2021 Sky Tg24 Soleil Stasi, movenze da diva in una location speciale: “La faccio qui” – VIDEO

Soleil Stasi si lancia in un balletto molto sensuale in una location davvero speciale. Poi arriva l'affermazione in relazione all'ultimo periodo.

Soleil Stasi si lancia in un balletto molto sensuale in una location davvero speciale. Poi arriva l'affermazione in relazione all'ultimo periodo.