Le parole dei rifugiati ignorati dall’Ue nel campo al confine tra Croazia e Bosnia (Di martedì 26 gennaio 2021) «Lo hanno spogliato di tutto ciò che aveva, lo hanno manganellato e spinto nel fuoco, causandogli una ustione al braccio» racconta C., migrante afgano bloccato al confine Croato-Bosniaco, lì a un passo dall’Unione europea. «Ho provato a continuare la rotta balcanica venendo respinto nove volte: cinque dalla Croazia e quattro dalla Slovenia» continua C. «Non sono mai riuscito a raggiungere il confine italiano a Trieste. Ho i miei cugini a Roma e voglio avere la possibilità di chiedere asilo in Italia». La sua storia è molto simile a quella di altre 2500 persone, che secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), sono bloccate fuori dal sistema di accoglienza vicino alla città di Bihac, nel nord-ovest della Bosnia-Erzegovina, dopo essere state respinte dalla polizia croata. La ... Leggi su linkiesta (Di martedì 26 gennaio 2021) «Lo hanno spogliato di tutto ciò che aveva, lo hanno manganellato e spinto nel fuoco, causandogli una ustione al braccio» racconta C., migrante afgano bloccato alCroato-co, lì a un passo dall’Unione europea. «Ho provato a continuare la rotta balcanica venendo respinto nove volte: cinque dallae quattro dalla Slovenia» continua C. «Non sono mai riuscito a raggiungere ilitaliano a Trieste. Ho i miei cugini a Roma e voglio avere la possibilità di chiedere asilo in Italia». La sua storia è molto simile a quella di altre 2500 persone, che secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), sono bloccate fuori dal sistema di accoglienza vicino alla città di Bihac, nel nord-ovest della-Erzegovina, dopo essere state respinte dalla polizia croata. La ...

