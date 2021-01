Le Ong adesso tifano per i giudici di Palermo: può arrivare il liberi tutti (Di martedì 26 gennaio 2021) Fausto Biloslavo Oggi sentenza del Tar sul fermo della "Sea Watch 4". Si rischia un pericoloso precedente «Se verrà sospeso il fermo della Sea watch 4 non ci sarà più un freno alla flotta delle Ong» ammette con il Giornale una fonte qualificata sul fronte dell'immigrazione. Oggi la terza sezione del Tar Sicilia-Palermo si riunisce alle 9 per decidere se dare il via libera all'ammiraglia dei talebani dell'accoglienza tedeschi sotto sequestro da settembre per diverse irregolarità riscontrate dalla Guardia costiera. Una decisione favorevole alla Sea watch 4, che forse potrebbe slittare a domani, sarebbe un precedente da «liberi tutti», che permetterebbe alle navi delle Ong di operare come vogliono in barba ai controlli e alle certificazioni. E l'impostazione del Tribunale amministrativo di Palermo sembra ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Fausto Biloslavo Oggi sentenza del Tar sul fermo della "Sea Watch 4". Si rischia un pericoloso precedente «Se verrà sospeso il fermo della Sea watch 4 non ci sarà più un freno alla flotta delle Ong» ammette con il Giornale una fonte qualificata sul fronte dell'immigrazione. Oggi la terza sezione del Tar Sicilia-si riunisce alle 9 per decidere se dare il via libera all'ammiraglia dei talebani dell'accoglienza tedeschi sotto sequestro da settembre per diverse irregolarità riscontrate dalla Guardia costiera. Una decisione favorevole alla Sea watch 4, che forse potrebbe slittare a domani, sarebbe un precedente da «», che permetterebbe alle navi delle Ong di operare come vogliono in barba ai controlli e alle certificazioni. E l'impostazione del Tribunale amministrativo disembra ...

