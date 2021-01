Le occasioni meteo per l’arrivo del Gelo in Europa Quali | e perché

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ormai ci siamo, febbraio è dietro l’angolo e in tema di proiezioniclimatiche cominciano a intravedersi segnali interessantissimi. Segnali sì, se preferite definiteli indizi. Indizi che, sommati, costituiscono una prova ovvero la prova che l’Inverno non ha assolutamente voglia di tirare i remi in barca. Chi ha l’occhio allenato sa fin troppo bene che certe posizioni delle strutture anticicloniche e depressionarie non depongono affatto per un miglioramento duraturo del tempo. Anzi, andranno a disporsi in maniera tale che basterà pochissimo per far sì che l’ago della bilancia penda in questa o quella direzione. L’Atlantico, in tal senso, sarà essenziale al pari dell’Alta Pressione delle Azzorre. Il primo dovrà mollare un po’ la presa o meglio, l’attività ciclonica dovrà migrare verso il Canada innescando in tal modo l’impennata anticiclonica. Propulsione ...