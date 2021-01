Le letterine | le riconoscete tutte? Ecco chi ha avuto più successo

Leggi su chenews

(Di martedì 26 gennaio 2021) Nello scatto in basso sono ritratte ben sei ex, ma riuscite a riconoscerle? E soprattutto chi hapiù, Fonte foto: Instagram (@ ludmillaradchenko)Impossibile dimenticare le bellissime ragazze che nello scatto in alto facevano parte di ‘Passa Parola‘ nel ruolo di, ma chi di queste hapiù? Durante quegli anni, cioè tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, erano davvero moltissime le ragazzine che volevano essere da grandi una di loro, infatti, le giovanissime ragazze in foto sono poi negli anni diventate famosissime anche se nonsono rimaste al centro dello spettacolo. All’interno della trasmissione condotta dal mitico ed iconico Gerry ...