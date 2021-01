Le folli giornate del titolo GameStop, ovvero quando i piccoli investitori giocano (e rischiano) da grandi (Di martedì 26 gennaio 2021) Paura e delirio a Wall Street. E’ quello che stanno vivendo risparmiatori e investitori che speculano sul titolo GameStop. Saliti tutti insieme su una sorta di montagne russe azionarie con salti del 100% in pochi minuti, cadute altrettanto repentine, esplosioni di ordini che ingolfano il sistema paralizzando temporaneamente gli scambi. GameStop è una nota catena di punti vendita di videogiochi presente anche in Italia. Ma questo conta poco. Il titolo è diventato protagonista di questo “baccanale finanziario” in quanto da tempo oggetto di scommesse al ribasso. Le cose vanno male, i bilanci sono in rosso e quindi gli investitori puntano sul progressivo declino del valore del titolo. Sui mercati ha preso forma un nuovo fenomeno. Folle di piccoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Paura e delirio a Wall Street. E’ quello che stanno vivendo risparmiatori eche speculano sul. Saliti tutti insieme su una sorta di montagne russe azionarie con salti del 100% in pochi minuti, cadute altrettanto repentine, esplosioni di ordini che ingolfano il sistema paralizzando temporaneamente gli scambi.è una nota catena di punti vendita di videogiochi presente anche in Italia. Ma questo conta poco. Ilè diventato protagonista di questo “baccanale finanziario” in quanto da tempo oggetto di scommesse al ribasso. Le cose vanno male, i bilanci sono in rosso e quindi glipuntano sul progressivo declino del valore del. Sui mercati ha preso forma un nuovo fenomeno. Folle di...

