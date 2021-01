“Le autorità ci impedirono di indossare le mascherine e parlare del virus” | medico di Wuhan lancia nuove accuse contro Pechino

Leggi su tpi

(Di martedì 26 gennaio 2021) Covid, undi: “Lecididel” “Lacididel”: lo rivela undi, il qualeuna ulteriore accusa nei confronti di, che avrebbe tentato di nascondere l’epidemia perdendo del tempo prezioso nel contrasto al Covid. La testimonianza del dottore è stata raccolta dalla Bbc in un documentario, che ricostruisce la “storia” dell’epidemia di Corona, dal primo caso “ufficiale” al lockdown imposto per contrastare il. Secondo il, la cui identità non è stata svelata, già il 10 gennaio “la ...