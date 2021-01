Lazio zona gialla, ecco quando cambia colore la Regione: le possibili date (Di martedì 26 gennaio 2021) Lazio in zona gialla, ecco quando avverrà. Come vi avevamo riportato nei precedenti servizi, la prima data utile per il cambio di classificazione dello scenario di rischio sembrava essere quella del monitoraggio del 5 febbraio, al trascorrere cioè di 14 giorni dall’entrata, di fatto, della Regione all’interno di uno scenario di rischio più basso di quello attuale (ovvero arancione). Nelle ultime ore tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, sembra possibile che il Lazio possa entrare in fascia gialla già da domenica 31 gennaio 2021. Inutile dire che l’eventualità ha immediatamente aperto il dibattito. Leggi anche: Roma, i paradossi della zona arancione: lunghe code e assembramenti da Primark, ma tavoli di bar e ristoranti restano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021)inavverrà. Come vi avevamo riportato nei precedenti servizi, la prima data utile per il cambio di classificazione dello scenario di rischio sembrava essere quella del monitoraggio del 5 febbraio, al trascorrere cioè di 14 giorni dall’entrata, di fatto, dellaall’interno di uno scenario di rischio più basso di quello attuale (ovvero arancione). Nelle ultime ore tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, sembra possibile che ilpossa entrare in fasciagià da domenica 31 gennaio 2021. Inutile dire che l’eventualità ha immediatamente aperto il dibattito. Leggi anche: Roma, i paradossi dellaarancione: lunghe code e assembramenti da Primark, ma tavoli di bar e ristoranti restano ...

Le dichiarazioni del tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio ...

L'allenatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di RaiSport prima della (doppia) sfida contro la Lazio: "La Coppa Italia è importante, ma anche il campionato. Hateboer non sta bene però ho alternative ...

