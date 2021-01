Lazio, Musacchio sempre più vicino: il difensore non è stato convocato da Pioli (Di martedì 26 gennaio 2021) Mateo Musacchio non convocato da Pioli per il derby di questa sera: la Lazio sembra ad un passo Mateo Musacchio potrebbe essere il prossimo difensore a vestire la maglia della Lazio. Dopo le indiscrezioni raccolte questa mattina, circa un interesse nei suoi confronti da parte della Lazio, un’ulteriore indizio sarebbe arrivato pochi minuti fa. Il giocatore non è stato convocato da Pioli per la sfida contro l’Inter di questa sera in Coppa Italia. L’argentino potrebbe essere davvero vicino all’addio, destinazione Roma, sponda biancoceleste. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Mateonondaper il derby di questa sera: lasembra ad un passo Mateopotrebbe essere il prossimoa vestire la maglia della. Dopo le indiscrezioni raccolte questa mattina, circa un interesse nei suoi confronti da parte della, un’ulteriore indizio sarebbe arrivato pochi minuti fa. Il giocatore non èdaper la sfida contro l’Inter di questa sera in Coppa Italia. L’argentino potrebbe essere davveroall’addio, destinazione Roma, sponda biancoceleste. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Musacchio ad un passo dalla #Lazio, al #Milan un indennizzo per la cessione a 6 mesi d'anticipo dalla scadenza di contratto - TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, blitz per Musacchio del Milan: forte concorrenza al Parma - DiMarzio : #Lazio su #Musacchio: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa col #Milan - Mills_______ : RT @86_longo: ??Accordo raggiunto tra #Milan e #Lazio per #Musacchio: operazione da 1 milione di euro. L'argentino domani a Roma per le visi… - anthoguitar26 : RT @danimagli: Vediamo se tutto va bene, visite e firma, ma il buon Musacchio solo con questo gesto si presenta benissimo e fa capire bene… -