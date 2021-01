Lazio, Inzaghi: «Contro l’Atalanta sono sempre sfide affascinanti» (Di martedì 26 gennaio 2021) Simone Inzaghi ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a Rai Sport alla vigilia del match Contro l’Atalanta. Le sue parole Simone Inzaghi ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a Rai Sport dopo quelle pronunciate ai canali ufficiali della Lazio. Queste le parole del mister alla vigilia della sfida Contro l’Atalanta. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 SFIDA AFFASCINANTE – «Affrontiamo la squadra in questo momento più in forma del campionato. Contro di loro sempre sfide affascinanti, importanti. Cercheremo di fare del nostro meglio» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Simoneha rilasciato delle brevi dichiarazioni a Rai Sport alla vigilia del match. Le sue parole Simoneha rilasciato delle brevi dichiarazioni a Rai Sport dopo quelle pronunciate ai canali ufficiali della. Queste le parole del mister alla vigilia della sfida. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 SFIDA AFFASCINANTE – «Affrontiamo la squadra in questo momento più in forma del campionato.di loro, importanti. Cercheremo di fare del nostro meglio» Leggi su Calcionews24.com

