Lazio, colpo dal Milan: domani le visite mediche (Di martedì 26 gennaio 2021) Il difensore Mateo Musacchio lascerà il Milan per approdare alla Lazio: domani le visite mediche, i biancocelesti lo prenderanno a costo zero La Lazio rinforza la difesa con Mateo Musacchio. Il difensore argentino del Milan nelle prossime ore si aggregherà alla formazione di Simone Inzaghi. Il calciatore è atteso a Roma già domani. Sosterrà le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 gennaio 2021) Il difensore Mateo Musacchio lascerà ilper approdare allale, i biancocelesti lo prenderanno a costo zero Larinforza la difesa con Mateo Musacchio. Il difensore argentino delnelle prossime ore si aggregherà alla formazione di Simone Inzaghi. Il calciatore è atteso a Roma già. Sosterrà le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FiorentinaUno : MERCATO: Lazio, Colpo Musacchio. Domani le visite - - AdamSinurat : RT @cmdotcom: #Lazio, colpo a sorpresa per Inzaghi: in arrivo #Musacchio dal #Milan - News24_it : RT @ilgiornale: Colpo di scena al Tar del Lazio. Accolto il ricorso di FdI: il dicastero di Speranza dovrà pubblicare il 'piano segreto' ht… - ResistanceVene : RT @ilgiornale: Colpo di scena al Tar del Lazio. Accolto il ricorso di FdI: il dicastero di Speranza dovrà pubblicare il 'piano segreto' ht… - SSportNetwork : #SuperSportNews! #Tokyo2020 #Italia salva; #SerieA stangata per #Conte; #CoppaItalia #InterMilan apre i… -