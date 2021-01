Lazio | Anna Falchi | “Spogliarmi se vinciamo lo scudetto? Lo faccio sempre”

(Di martedì 26 gennaio 2021) “selo? Loogni volta che lavince, cose goliardiche ma è anche un fatto scaramantico. Ma poi io sono stata la prima”. Lo ha detto, nota tifosa della, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka della sua grande passione per i colori biancocelesti. “La maglia di Immobile? Ci tengo tantissimo, è la maglia a cui tengo di più – ha detto-.Contro ilBorussia Dortmund Ciro si è vendicato abbondantemente, è stata una bella rivincita per Ciro. E poi anche per noi della, abbiamo fatto un grande acquisto”. SportFace.

zazoomblog : Anna Falchi: Ecco perché tifo Lazio. E su Immobile… - #Falchi: #perché #Lazio. #Immobile… - IoNascoQui : Ieri sera due ospiti biancocelesti a tiki taka, Immobile che ha dichiarato more eterno alla Lazio e Anna Falchi, ec… - salvione : Anna Falchi: “Ecco perché tifo Lazio. E su Immobile…” - laziolibera : Anna Falchi: “Ecco perché tifo Lazio. E su Immobile…” - sportli26181512 : Anna Falchi: “Ecco perché tifo #Lazio. E su Immobile…”: L’attrice e showgirl si è raccontata a Tiki Taka in compagn… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Anna

Cittaceleste.it

ROMA – Magari non negli ultimi anni e men che meno in questa sessione invernale, ma c’era un tempo in cui i tifosi della Lazio guardavano al mercato con grandi aspettative, che spesso venivano soddisf ...Questa situazione deve essere risolta perché l'uomo non può continuare a vivere in queste condizioni. Infatti, vive in un vero e proprio tugurio, insalubre, buio, senza riscaldamento, senza servizi ig ...