Lazio, affare fatto per Musacchio. E i tifosi ricordano: "Ci ha difeso già due anni fa" (Di martedì 26 gennaio 2021) Mateo Musacchio sarà il rinforzo difensivo per la Lazio. I tifosi biancocelesti non hanno dimenticato ciò che fece in Coppa Italia nel 2019 web sourceDopo tanti nomi fatti in questi giorni di calciomercato, la Lazio ha finalmente scelto il suo nuovo difensore: si tratta dell'argentino Mateo Musacchio, in arrivo dal Milan dove recentemente ha trovato pochissimo spazio. Il centrale difensivo andrà a coprire il buco lasciato da Luiz Felipe: il brasiliano dovrà stare fermo per almeno un paio di mesi e Inzaghi ha bisogno di un calciatore esperto per completare il terzetto della sua retroguardia. L'accordo è stato praticamente definito sulla base di un milione di euro e l'argentino potrebbe sbarcare a Roma già in serata, per poi firmare il contratto e sottoporsi alle visite mediche.

