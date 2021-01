Lautaro, agenti in sede: incontro per il rinnovo, ma niente fumata bianca (Di martedì 26 gennaio 2021) La stretta di mano non c'è ancora, la speranza è che possa arrivare prossimamente: Lautaro Martinez non ha ancora rinnovato il proprio contratto con l'Inter (in scadenza nel 2023), l'incontro andato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 26 gennaio 2021) La stretta di mano non c'è ancora, la speranza è che possa arrivare prossimamente:Martinez non ha ancora rinnovato il proprio contratto con l'Inter (in scadenza nel 2023), l'andato ...

