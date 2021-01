L'attore turco e la conduttrice sportiva ormai coppia fissa: le foto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta hanno trascorso insieme una romantica sera a Roma. Can Yaman e Diletta Leotta, sempre più affiatati: cena con fuga in albergo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta hanno trascorso insieme una romantica sera a Roma. Can Yaman e Diletta Leotta, sempre più affiatati: cena con fuga in albergo su Notizie.it.

beatrixeeh : livello di razzismo di mio padre: *vede un bell'attore (turco) in tv* no ma dai, non può essere turco, è troppo un… - claudiamutti67 : RT @AlwaysWith_Can: Novità riguardanti Le Fati Ignoranti, la serie ad 8 puntate tratta dal film del 2001 di Ferzan Özpetek. Can Yaman inte… - MariaGiannatta2 : Can Yaman vs Kerem Bursin | Turkish Actors votiamo #canyaman per miglior attore turco - laima_laimas : RT @AlwaysWith_Can: Novità riguardanti Le Fati Ignoranti, la serie ad 8 puntate tratta dal film del 2001 di Ferzan Özpetek. Can Yaman inte… - hooneymoony : RT @Skery_Movie: Visto boom di grande attore turco Can io mettere ovunque, Can la mattina, Can al pomeriggio, Can la sera e Can la notte. D… -