L’Atalanta domina a San Siro con un super Ilicic, Gomez è già il passato? (Di martedì 26 gennaio 2021) La partita di Josip Ilicic contro il Milan è un trattato di tecnica e tattica applicato al mondo del calcio, che vale al fuoriclasse sloveno il suo secondo titolo stagionale di MVP di giornata.Dopo l’abdicazione del “Papu” Gómez da leader delL’Atalanta, Ilicic ha raccolto la sua eredità caricandosi sulle spalle la squadra e conducendola al successo contro i rossoneri nell’ultimo turno. Nella gara di San Siro l’attaccante della Dea giganteggia in ogni parte del campo, facendosi quasi beffa degli avversari con giocate sontuose.Ma l’ex Fiorentina non è nuovo a questo tipo di prestazioni contro il Milan, la squadra contro cui ha partecipato a più gol (quattro reti e tre assist) in Serie A da quando veste nerazzurro. Il suo bottino contro il Diavolo è stato arricchito con un gol su rigore, il 12° su 15 calciati nel ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) La partita di Josipcontro il Milan è un trattato di tecnica e tattica applicato al mondo del calcio, che vale al fuoriclasse sloveno il suo secondo titolo stagionale di MVP di giornata.Dopo l’abdicazione del “Papu” Gómez da leader delha raccolto la sua eredità caricandosi sulle spalle la squadra e conducendola al successo contro i rossoneri nell’ultimo turno. Nella gara di Sanl’attaccante della Dea giganteggia in ogni parte del campo, facendosi quasi beffa degli avversari con giocate sontuose.Ma l’ex Fiorentina non è nuovo a questo tipo di prestazioni contro il Milan, la squadra contro cui ha partecipato a più gol (quattro reti e tre assist) in Serie A da quando veste nerazzurro. Il suo bottino contro il Diavolo è stato arricchito con un gol su rigore, il 12° su 15 calciati nel ...

MaroneAntonio : @Torrenapoli1 non mi trovi d’accordo, ormai siamo al limite non vediamo una partita che la squadra avversaria non c… - gianluca_monari : Quindi giornata con le 2 che si contendono lo scudo:1 prende una balla atomica dall’Atalanta e l’altra domina con l… - CarloAl87550029 : RT @EnricoTurcato: 18 tiri 7 nello specchio Un gioco ammaliante Un Ilicic magnifico L’Atalanta domina il Milan a San Siro, che prestazio… - Mediagol : Prime Pagina, Corriere dello Sport: 'L'Atalanta domina a San Siro: effetto Gasperinovic' - fcin1908it : EDICOLA CDS - L'Atalanta domina a San Siro, l'Inter non passa a Udine: la Juve ringrazia - -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta domina Sampdoria - Bologna, 1-2, Serie A 2020 giornata 8, La Repubblica La Repubblica