L’arroganza dell’«uomo delle banane» non ferma lo spirito ribelle haitiano

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nulla sembra spezzare lodi ribellione del popolo, ricevuto in eredità da quegli schiavi neri che, nel 1804, diedero vita alla prima Repubblica libera del continente. Non è bastata a schacciarlo l'interrotta successione di dittature, colpi di Stato e governi corrotti che ha segnato da allora, con poche eccezioni, la sua storia; né il devastante terremoto del 2010, il rovinoso uragano Matthew del 2016, la tremenda epidemia di colera portata in dono dalle truppe di occupazione Onu o …