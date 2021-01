‘L’Aria che tira’, l’orrore dietro l’inviata. Sbroccata epica di Myrta Merlino a Gabriele Paolini (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto – ha reso noto in un comunicato il segretario generale della Presidenza delle Repubblica, Ugo Zampetti – Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio”. “Il calendario delle consultazioni – ha aggiunto – sarà reso noto attraverso l’Ufficio stampa”. Dopo aver lasciato il Quirinale, Conte è andato a Palazzo Giustiniani dove ha avuto un colloquio di oltre mezz’ora con la presidente del Senato Elisabetta Casellati, poi si è recato a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto – ha reso noto in un comunicato il segretario generale della Presidenza delle Repubblica, Ugo Zampetti – Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio”. “Il calendario delle consultazioni – ha aggiunto – sarà reso noto attraverso l’Ufficio stampa”. Dopo aver lasciato il Quirinale, Conte è andato a Palazzo Giustiniani dove ha avuto un colloquio di oltre mezz’ora con la presidente del Senato Elisabetta Casellati, poi si è recato a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera ...

