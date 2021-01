Lampard esonerato | quando essere leggenda non basta

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) Franknon è più l’allenatore del Chelsea. Dopo aver fatto la storia del club di da giocatore, era stato chiamato a guidare la squadra nel 2019 dopo l’esperienza al Derby County. Ma come già avvenuto da giocatore, ora deve abbandonare per la seconda volta il Chelsea a causa dei risultati deludenti di questo inizio di stagione. Niente a che vedere con l’ottimo rapporto con la società e la squadra, a cui sarà sempre legato per tutto quello che gli ha dato e per la sfavillante carriera con la maglia dei Blues. Da allenatore le responsabilità aumentano e la permanenza in panchina è legata esclusivamente ai risultati ottenuti, a prescindere dalla carriera da giocatore.paga il nono posto in classifica di Premier League, a 11 lunghezze dai rivali del Manchester United dopo un mercato faraonico che ha portato a Londra, tra gli altri, ...