"L'America first" di Biden (Di martedì 26 gennaio 2021) Far ripartire l'economia e rafforzare l'industria domestica. È l'obiettivo dell'ordine esecutivo firmato da Joe Biden nella sua seconda settimana alla Casa Bianca. La strategia si chiama Buy American (ma si può leggere America first) e prevede un inasprimento delle norme esistenti su appalti e commesse statali per favorire il Made in Usa e rilanciare il settore manifatturiero. "In tutto il Paese – ha twittato il neopresidente – troppe aziende stanno per chiudere a causa della crisi che dobbiamo affrontare. Hanno bisogno di un aiuto urgente. Ecco perché agirò per sostenere loro e i lavoratori". Con quest'ordine esecutivo Biden strizza l'occhio ai colletti blu di Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, elettorato fondamentale nella vittoria alla presidenziali. La Cina "attrae" più degli Stati Uniti Il piano economico, che spaventa i vicini ...

