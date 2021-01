L’addio sottotraccia del Papu è il trionfo aziendale dell’Atalanta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 gennaio 2021) Nel premettere che nessun fantasista di Frattamaggiore è stato maltrattato durante la produzione di questo articolo sottintendiamo che la storia delGomez e del suo addio all’Atalanta può essere usata a piacimento, da chiunque, in qualsiasi contesto. Vale come insegnamento per chi vorrà trarne una morale. Nel caso persino banalotta: il calcio è uno sport di squadra, e il singolo – a meno di clamorose eccezioni che tutti conosciamo – vale quel che vale, ovvero un undicesimo quando va bene. In campo, e fuori. Il caso Gomez-Atalanta è una lezione di gestione dei poteri, dei rapporti, di economiaspicciola. Il, dunque. Fino a tre mesi fa il fuoriclasse per acclamazione di una squadra molto acclamata, all’estero persino più che in Italia. L’uomo in più, il perno della fantasia offensiva ...