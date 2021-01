“La vita quotidiana ai tempi del coronavirus”: per rileggere un anno di pandemia tra diario e poesia (Di martedì 26 gennaio 2021) Tra le pagine del coronavirus. Di un anno di pandemia, rilette con il filtro dell’impostazione diaristica che fa capo alla grammatica dei sentimenti e della poesia. Ma anche, ovviamente, della cronaca e della storia. E allora: «Si può fare storia a partire da un diario?». È questo l’arduo interrogativo a cui lo scrittore e giornalista napoletano, Giuseppe Del Ninno, tenta di dare una risposta, inserendosi nel solco di illustri precedenti che, lo diciamo subito, consentono di rispondere affermativamente all’ambizioso quesito. Una sfida narrativa che l’autore con la sua ultima fatica letteraria, “La vita quotidiana ai tempi del coronavirus” (edizioni Solfanelli), dimostra di accettare e vincere tra cronaca e poesia. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Tra le pagine del. Di undi, rilette con il filtro dell’impostazione diaristica che fa capo alla grammatica dei sentimenti e della. Ma anche, ovviamente, della cronaca e della storia. E allora: «Si può fare storia a partire da un?». È questo l’arduo interrogativo a cui lo scrittore e giornalista napoletano, Giuseppe Del Ninno, tenta di dare una risposta, inserendosi nel solco di illustri precedenti che, lo diciamo subito, consentono di rispondere affermativamente all’ambizioso quesito. Una sfida narrativa che l’autore con la sua ultima fatica letteraria, “Laaidel” (edizioni Solfanelli), dimostra di accettare e vincere tra cronaca e. ...

SecolodItalia1 : “La vita quotidiana ai tempi del coronavirus”: per rileggere un anno di pandemia tra diario e poesia… - __EthelByrond__ : RT @IlBarone_Siculo: Ripropongo: Scrivo quì per svagarmi dai malesseri della vita quotidiana, per bisogno di evadere da una realtà delle vo… - DThezy : RT @pompeii_sites: “#Pompei. La città viva”: podcast settimanali raccontano la storia della città. Esperti, studiosi e attori rievocano la… - incostante_enza : @LinoGuanciale Vero, lì che si conosce la vita quotidiana, quella reale - Ambrosetti_ : ??Lorenzo Tavazzi, partner @Ambrosetti_ , fa il punto con @HuffPostItalia sulla trasformazione portata dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : vita quotidiana "La vita quotidiana ai tempi del coronavirus": per rileggere un anno di pandemia tra diario e... Il Secolo d'Italia Dispersione scolastica: a rischio 1 studente su 4

Dispersione scolastica: a rischio 1 studente su 4. Qui lo studio della comunità di Sant'Egidio sulla dispersione tra i giovanissimi ...

Per il dopo Corsera, Pigi Battista ha scelto l”HuffPost: firmerà una rubrica quotidiana. Feltri: Ci divertiremo

Pierluigi Battista ha scelto HuffPost. Dopo sedici anni al Corriere della Sera, dove ha ricoperto la carica di vicedirettore ed è stato uno dei più autorevoli editorialisti, da lunedì 15 febbraio firm ...

Dispersione scolastica: a rischio 1 studente su 4. Qui lo studio della comunità di Sant'Egidio sulla dispersione tra i giovanissimi ...Pierluigi Battista ha scelto HuffPost. Dopo sedici anni al Corriere della Sera, dove ha ricoperto la carica di vicedirettore ed è stato uno dei più autorevoli editorialisti, da lunedì 15 febbraio firm ...