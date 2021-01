La trincea Pd | salvare il soldato Giuseppe

Leggi su ilmanifesto

A crisi ufficialmente aperta, Matteo Renzi non nasconde la soddisfazione per aver centrato il suo primo obiettivo: far uscire da palazzo Chigi l'avvocato del popolo. E ora, uscito dall'angolo, si prepara al secondo round: impedirgli di rientrare. «Ora possiamo fare finalmente un governo serio, di legislatura, che dia risposte concrete e non evasive alle sfide della pandemia e assicuri la ripresa», scrive nella sua enews. «Un governo capace di concretizzare in progetti il gigantesco sforzo del Next Generation EU.