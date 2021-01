La storia tutta sbagliata del vaccino AstraZeneca efficace all’8% sugli over 65

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 26 gennaio 2021) Clamoroso errore di lettura dei giornalisti di Handelsblatt, il quotidiano tedesco che – nella giornata di ieri – aveva diffuso una ipotesi scioccante in merito ale ai relativi timori da parte dell’agenzia europea del farmaco di autorizzare la sua diffusione nei Paesi dell’UE. Secondo i giornalisti di Handelsblatt, infatti, ilavrebbe avuto una efficacia dell’8%65. Un problema non da poco, soprattutto in virtù del fatto che la popolazione maggiormente colpita dal coronavirus era da ricercarsi proprio all’interno di quella fascia d’età.via, come specificato oggi da fonti del gno tedesco, si è trattato di una clamorosa interpretazione errata dei dati. LEGGI ANCHE > L’Iss smonta tutte le bufale sul ...