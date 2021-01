La Spagna arranca nella crisi da Covid E ora tornano le elezioni in Catalogna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Nei dibattiti sui media spagnoli, quando si ricorre ad analisi comparative con altri paesi dell’Unione europea, l‘Italia è sempre lì presente, come la Francia. Siamo, con i cugini d’Oltralpe, un costante punto di riferimento per l’economia, per le vicende della politica, ora per la sanità. Se i bizantinismi dei nostri partiti o le disfunzioni italichegestione della cosa pubblicaspesso utili per sottolineare la maggiore efficienza interna, oggi gli analisti spagnoli sono concordi nel mettere in evidenza la migliore risposta italiana allasanitaria e la più pronta reattività dell’economia nei rapporti internazionali. La, è in sofferenza da mesi, la curva dei contagi rimasta alta ha tenuto in persistente affanno il sistema sanitario. È come se lo stato di ...