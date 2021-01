La Royal Air Force avrà il suo primo caccia non pilotato

(Di martedì 26 gennaio 2021) Lunedì 25 gennaio, laAirha reso noto che alla società americana Spirit AeroSystems è stato assegnato un contratto dal Ministero della Difesa britannico per la costruzione delaereo da combattimento senza equipaggio. “Progettati per volare insieme agli aerei da, i primi aerei da combattimento senza equipaggio del Regno Unito sono InsideOver.

aviation_report : [Video] Il primo F-35A Lightning II della Royal Danish Air Force esce dalla linea di produzione.… - AurelioGiansira : RT @DifesaAres: La Royal Air Force ha assegnato alla SpiritAero un contratto dal valore di 30 milioni di sterline per la produzione del pro… - DifesaAres : La Royal Air Force ha assegnato alla SpiritAero un contratto dal valore di 30 milioni di sterline per la produzione…

Conosciuti come droni "Loyal Wingmen" (i fedeli gregari) questi velivoli saranno le prime piattaforme senza equipaggio del Regno Unito in grado di abbattere gli aerei nemici e sopravvivere ai missili ...