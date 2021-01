La Roma toglie la fascia di capitano al ‘ribelle’ Dzeko (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – Strascichi di polemiche in casa Roma. Dopo le due sconfitte nel derby e nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro lo Spezia, con tanto di figuraccia per la sesta sostituzione della squadra giallorossa in partita, vietata dal regolamento, tra l’allenatore Paulo Fonseca e il capitano Edin Dzeko i rapporti, già non buonissimi, si sono ulteriormente deteriorati. Dopo le due sconfitte, infatti, l’attaccante avrebbe addirittura guidato la rivolta da parte della squadra nei confronti del tecnico, criticato anche per le scelte tattiche di queste ultime uscite. Una prima conseguenza si sarebbe avuta nella partita di campionato contro lo Spezia: ufficialmente Dzeko non ha giocato per un infortunio, ufficiosamente perché in punizione. E con tutta probabilità salterà anche il prossimo turno contro il Verona. In attesa di capire quale sarà il futuro del giocatore, si parla di una possibile cessione, il tecnico Fonseca, d’accordo con la società, ha scelto di togliergli la fascia, passandola al suo vice Lorenzo Pellegrini. Questo è quanto afferma l’emittente tv Sky. VIA LA FASCIA DI CAPITANO, GLI ALTRI CASI Leggi su dire (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – Strascichi di polemiche in casa Roma. Dopo le due sconfitte nel derby e nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro lo Spezia, con tanto di figuraccia per la sesta sostituzione della squadra giallorossa in partita, vietata dal regolamento, tra l’allenatore Paulo Fonseca e il capitano Edin Dzeko i rapporti, già non buonissimi, si sono ulteriormente deteriorati. Dopo le due sconfitte, infatti, l’attaccante avrebbe addirittura guidato la rivolta da parte della squadra nei confronti del tecnico, criticato anche per le scelte tattiche di queste ultime uscite. Una prima conseguenza si sarebbe avuta nella partita di campionato contro lo Spezia: ufficialmente Dzeko non ha giocato per un infortunio, ufficiosamente perché in punizione. E con tutta probabilità salterà anche il prossimo turno contro il Verona. In attesa di capire quale sarà il futuro del giocatore, si parla di una possibile cessione, il tecnico Fonseca, d’accordo con la società, ha scelto di togliergli la fascia, passandola al suo vice Lorenzo Pellegrini. Questo è quanto afferma l’emittente tv Sky. VIA LA FASCIA DI CAPITANO, GLI ALTRI CASI

