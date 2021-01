La rivoluzione democratica e antirazzista di Biden: 'Basta con l'uso di prigioni private' (Di martedì 26 gennaio 2021) Un'altra bella decisione che migliora l'America. Joe Biden firmerà oggi un ordine esecutivo per fermare al ricorso da parte del dipartimento di Giustizia di prigioni private. L'ordine, che rientra ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) Un'altra bella decisione che migliora l'America. Joefirmerà oggi un ordine esecutivo per fermare al ricorso da parte del dipartimento di Giustizia di. L'ordine, che rientra ...

La rivoluzione democratica e antirazzista di Biden: "Basta con l'uso di prigioni private"

Oggi il presidente Joe Biden aveva firmato una serie di ordini esecutivi che delineeranno il suo programma sulla giustizia razziale. Il presidente stamani ha twittato: "L'America ...

