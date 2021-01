La pandemia cancella 30 mila liberi professionisti (Di martedì 26 gennaio 2021) L’onda d’urto provocata dalla pandemia si infrange sulle libere professioni. Nei primi sei mesi del 2020, oltre30 mila liberi professionisti, in prevalenza donne,hanno abbandonatol’attività a causa della crisi. È questa la fotografia scattata dal “V Rapporto sulle libere professioni in Italia”, curato da Confprofessioni. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) L’onda d’urto provocata dallasi infrange sulle libere professioni. Nei primi sei mesi del 2020, oltre30, in prevalenza donne,hanno abbandonatol’attività a causa della crisi. È questa la fotografia scattata dal “V Rapporto sulle libere professioni in Italia”, curato da Confprofessioni. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : La pandemia cancella 30 mila liberi professionisti - verbanonews : New post: La pandemia non cancella il “Giorno della memoria” - varesenews : La pandemia non cancella il “Giorno della memoria” - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Pandemia Covid cancella 30 mila professionisti - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Pandemia Covid cancella 30 mila professionisti -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia cancella Lavoro, pandemia cancella 30mila liberi professionisti Il Messaggero La pandemia non cancella il “Giorno della memoria”

Sono molte le iniziative in provincia, ma non solo, per celebrare il 27 gennaio e ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico. Ecco una selezione di proposte per ricordare ...

Covid, Confprofessioni: “Cancellati dal mercato oltre 30mila liberi professionisti”

Condividi questo articolo:Milano, 26 gen. (Labitalia) – L’onda d’urto provocata dall’emergenza Covid-19 si infrange in modo violento sulle libere professioni. Nei primi sei mesi del 2020, oltre 30 mil ...

Sono molte le iniziative in provincia, ma non solo, per celebrare il 27 gennaio e ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico. Ecco una selezione di proposte per ricordare ...Condividi questo articolo:Milano, 26 gen. (Labitalia) – L’onda d’urto provocata dall’emergenza Covid-19 si infrange in modo violento sulle libere professioni. Nei primi sei mesi del 2020, oltre 30 mil ...