La Palestina atterra

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Quel viaggio aereo di più di venti anni fa si rivelò un’esperienza unica. Al terminal incontrai impiegati e funzionari palestinesi che sprizzavano gioia, la gioia di poter fare quel tipo di lavoro per la loro gente, nel loro aeroporto». Stefano Baldini con ogni probabilità è stato l’unico italiano a volare con la Palestinian Airlines, la compagnia di bandiera palestinese. Agronomo, cooperante, Baldini ha speso la vita a realizzare per conto di varie Ong italiane progetti di sviluppo in Medio oriente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.