La Nutella omaggiata dalla Zecca dello Stato con una moneta da 5 euro

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’emissione ufficiale di questad’argento è prevista per il 5 febbraio, giorno del WorldDay, ma da oggi, 26 gennaio, sarà possibile acquistare l’opera sul portale della...

Gazzetta del Sud

Una moneta da 5 euro dedicata alla Nutella. E’ questo l’omaggio deciso dalla Zecca dello Stato per la crema spalmabile più amata in tutto il mondo.La Nutella è stata omaggiata dalla Zecca di Stato con una moneta da 5 euro a tiratura limitata, in vendita da oggi, 26 gennaio 2021 ...