La nuova serie di Demi Lovato è Hungry, sit-com sui disturbi alimentari dai produttori di Will & Grace (Di martedì 26 gennaio 2021) La nuova serie di Demi Lovato, di cui la popstar sarà attrice e produttrice, è un progetto ancora in fieri di NBC che intende trattare un argomento molto personale per la cantautrice e già interprete di film come l'iconico Camp Rock di Disney. Il format si intitola Hungry e racconta le storie di alcuni amici che appartengono a un gruppo di sostegno per persone con disturbi alimentari e si aiutano a vicenda nel loro percorso di vita nel cercare l'amore, il successo e la corretta alimentazione che rende possibile tutto ciò. Qualcosa che la stessa cantante ha vissuto in prima persona, visto che ha raccontato di aver sofferto per gran parte della sua vita di disturbi dell'alimentazione e in particolare di aver convissuto a lungo con la bulimia.

