“La musica mi ha aiutato”: Achille ha pubblicato Silenzio! (Di martedì 26 gennaio 2021) Achille ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Silenzio”, insieme a Stefy Evita e noi gli abbiamo chiesto di dirci qualcosa in più. La musica ti ha aiutato a cambiare e a vedere una versione migliore di te?Mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto ritrovare la voglia di lottare, assolutamente in bene. Chi ti ha detto le parole più belle nei momenti più brutti?Mia mamma. I prossimi singoli saranno più crudi e meno introspettivi?Saranno più crudi perché racconto la vita e, purtroppo o per fortuna, con me la vita è stata molto cruda però sempre introspettivi, anche se ci sono quei singoli più pesanti in cui racconto determinate situazioni. Come ti senti ora?Sto bene, ma l’ansia mi fa stare male. Leggi su laprimapagina (Di martedì 26 gennaio 2021)hail suo nuovo singolo, “Silenzio”, insieme a Stefy Evita e noi gli abbiamo chiesto di dirci qualcosa in più. Lati haa cambiare e a vedere una versione migliore di te?Mi hatantissimo, mi ha fatto ritrovare la voglia di lottare, assolutamente in bene. Chi ti ha detto le parole più belle nei momenti più brutti?Mia mamma. I prossimi singoli saranno più crudi e meno introspettivi?Saranno più crudi perché racconto la vita e, purtroppo o per fortuna, con me la vita è stata molto cruda però sempre introspettivi, anche se ci sono quei singoli più pesanti in cui racconto determinate situazioni. Come ti senti ora?Sto bene, ma l’ansia mi fa stare male.

giuliabanci_1D : non so il motivo ma harry styles è in tendenza, quindiii volevo cogliere l’occasione di mostrarvi il suo bellissimo… - ciaochisono : L'unica cosa che voglio ora è avere una speranza con la musica. Trovare sotto al palco chi mi capisce e sapere di a… - caedani22 : @Benji_Mascolo Tiziano e voi siete importantissimi per me perchè mi avete aiutato con la vostra musica...è verament… - so_happily__ : la loro musica ha aiutato tantx di noi negli anni e per quanto mi riguarda continua a farlo, quindi non siete nessu… - lousxhabjts : tantissimi auguri Calum, grazie di tutto, grazie a te e gli altri tre che con la vostra musica mi avete aiutato tan… -

Ultime Notizie dalla rete : musica aiutato "La musica mi ha aiutato": Achille ha pubblicato Silenzio! - La Prima Pagina La Prima Pagina “La musica mi ha aiutato”: Achille ha pubblicato Silenzio!

Achille ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Silenzio”, insieme a Stefy Evita e noi gli abbiamo chiesto di dirci qualcosa in più.

L’appello: “Difendiamo la musica, difendiamo il Vecchio Son”

Di fronte alle richieste economiche del Comune "è in gioco la nostra stessa esistenza", scrive l'associazione che dal 1998 gestisce gli spazi di via Sacco 14 lanciando una petizione e una raccolta fon ...

Achille ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Silenzio”, insieme a Stefy Evita e noi gli abbiamo chiesto di dirci qualcosa in più.Di fronte alle richieste economiche del Comune "è in gioco la nostra stessa esistenza", scrive l'associazione che dal 1998 gestisce gli spazi di via Sacco 14 lanciando una petizione e una raccolta fon ...