La Lega Serie A è su Tiktok

Lega Serie A si è lanciata ufficialmente su Tiktok, la piattaforma che permette agli utenti di tutto il mondo di interagire attraverso la creazione di video brevi dai dispositivi mobili. Lega Serie A raggiunge così un altro importante traguardo nel mondo delle piattaforme digitali, con l'obiettivo di attrarre un pubblico sempre più ampio a livello globale. L'account propone contenuti speciali, giocate spettacolari, immagini di backstage, esultanze e challenge per far vivere a 360° il mondo della Lega Serie A e delle sue competizioni ai tifosi in ogni parte del mondo. La prima iniziativa del nuovo account ufficiale @Seriea su Tiktok, sarà una challenge che inviterà gli utenti a mostrare le loro esultanze per celebrare l'inizio di ...

