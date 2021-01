La Giornata della Memoria in tv, cosa guardare il 27 gennaio sulle reti Rai, Mediaset e Sky (Di martedì 26 gennaio 2021) cosa guardare nella Giornata della Memoria in tv? Come ogni 27 gennaio, si ricorda la tragedia della Shoah. Per commemorare le vittime dell’Olocausto, nel 2005, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha stabilito che in questa Giornata andava celebrato il sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e quindi la fine dell’Olocausto. Infatti, il 27 gennaio 1945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della Giornata della Memoria, le reti televisive dedicano da ormai diversi anni un palinsesto a tema tra film e documentari per non dimenticare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021)nellain tv? Come ogni 27, si ricorda la tragediaShoah. Per commemorare le vittime dell’Olocausto, nel 2005, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha stabilito che in questaandava celebrato il sessantesimo anniversarioliberazione dei campi di concentramento nazisti e quindi la fine dell’Olocausto. Infatti, il 271945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. In occasione, letelevisive dedicano da ormai diversi anni un palinsesto a tema tra film e documentari per non dimenticare ...

CarloCalenda : Bella giornata per Roma: delibera su beni comuni affossata in Assemblea, 500mila euro di multa da garante privacy p… - zaiapresidente : ?? Alla vigilia della Giornata della Memoria, alcune mie riflessioni su la @repubblica di oggi. - repubblica : Giornata della memoria, Zaia: “Un centrodestra moderno non può avere dubbi sulla Shoah” - AndreaMarano11 : RT @Azzurra6671: Giornata della Memoria: messaggi inneggianti al nazifascismo e minacce di morte da un gruppo nazifascista al giornalista M… - btshouse_ita : ore di fila. [Com’è stata la giornata di oggi?] ??: Normalmente non esco per vedere il sole ma sono riuscito a fare… -