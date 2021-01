La frugale Olanda travolta dalle tensioni sociali Il Governo | È feccia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ilolandese non intende cedere, il coprifuoco non sarà ritirato. Da tre notti diverse città dei Paesi Bassi sono teatro di violenti scontri tra forze dell’ordine e manifestanti, scesi in strada per protestare contro le restrizioni alle attività economiche e il duro coprifuoco imposto dalguidato da Mark Rutte a partire da sabato scorso. Costretto a rassegnare le dimissioni con tutta la sua squadra diper lo scandalo legato alle false frodi sui bonus figli, il premier olandese sta affrontando la fase più dura della gestione della pandemia nel momento in cui è più debole, dopo più di dieci anni di guida ininterrotta del Paese. Già aspramente criticato per il clamoroso ritardo nell’avvio della campagna vaccinale a causa dell’impreparazione delle strutture ospedaliere, Rutte non appare intenzionato a dare ulteriori ...