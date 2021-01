La filosofia di Rosario Assunto | un tesoro da non far sbiadire nei labirinti della memoria

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 26 gennaio 2021) Spigolando tra le risorse che il Mare Magnum dell’informatica offre, non troppo casualmente mi sono incontrato con la figura dello storico delle religioni Elemire Zolla. Per essere più precisi con la rivista da lui fondata nel 1969 e diretta fino al 1983 “Conoscenza religiosa”. Periodico, che nasceva in una fase nella quale gli epigoni“Contestazione” erano ancora vivissimi. La violenza politica diffusa su tutto il territorio nazionale. Il terrorismo, che attuava i suoi progetti sanguinari di destabilizzazione del sistema. Un quadro complessivo, non certo dei migliori per accogliere “Conoscenza religiosa”. La scelta editoriale, costituiva un azzardo in sè. E dando un’occhiata a quello che si è rivelato essere l’altissimo livello dei collaboratori, che spaziavano da Eugenio Montale, Cristina Campo, Guido Ceronetti, Jorge Louis Borges, Piero Citati, ...